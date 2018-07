Empresário confirma acerto de Adriano com a Roma

Veja também:

"Em função do projeto da Roma, o Adriano gostou muito da proposta. Tem algumas coisas para acertar, mas o Adriano vai viajar nos próximos dias para fechar os últimos detalhes", afirmou o empresário, em entrevista à SporTV, confirmando o retorno do atacante ao futebol italiano.

Adriano deixou a Internazionale de Milão no ano passado e Rinaldi explicou que a vontade de voltar a fazer sucesso na Europa motivou o atacante a decidir pelo seu retorno. "Ele saiu em um momento difícil e acha que é o momento de voltar para triunfar. É um desafio pessoal, ele acha que pode jogar em alto nível. Lá tem muitos brasileiros e agora ele vai conferir os detalhes [da proposta] ao vivo", disse.

O empresário explicou que Adriano levará os seus parentes para a Itália assim que o seu retorno for oficializado. "Fizemos uma reunião com a família para que entendesse esse retorno dele. Eles vão com ele e vários pontos foram analisados, o projeto o cativou", comentou.

Rinaldi prometeu que os problemas de condicionamento físico que atrapalharam Adriano nos últimos meses no Flamengo não se repetirão. "Tenho certeza de que ele vai conseguir entrar em forma lá e que as coisas vão dar certo", disse.

Atualizado às 12h07 para atualização de informação.