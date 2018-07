Empresário confirma acerto de Jackson Martínez com o Atlético de Madrid

"Está fechado, assinou um contrato de quatro anos. Tudo está pronto e não há nenhum problema", disse, nesta quarta-feira, o empresário Luiz Henrique Pompeo em entrevista à rádio espanhola Cadena Ser.

O Atlético de Madrid, porém, ainda não confirmou a transação. No entanto, não é um segredo que seu técnico, o argentino Diego Simeone, buscava um atacante após a venda do croata Mario Mandzukic à italiana Juventus.

O representante do jogador do Porto lembrou que Martínez está disputando a Copa América no Chile com a seleção colombiana, por isso ainda não está definida a data da sua apresentação ao novo clube.

Pompeo disse que Martínez, de 28 anos, está feliz em vestir a camisa do Atlético de Madrid e que o jogador já conversou com Simeone. O colombiano foi o artilheiro do Campeonato Português nas últimas três temporadas.

Além da passagem pelo Porto, clube que defendia desde 2012, Jackson Martínez também passou pelo colombiano Independiente Medellín, onde iniciou a sua carreira, e pelo mexicano Chiapas. No ano passado, disputou a Copa do Mundo no Brasil e marcou dois gols em partida contra o Japão.