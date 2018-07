Empresário confirma acerto de Maicosuel com a Udinese

Até como forma de viabilizar a negociação, os dirigentes botafoguenses vão arrumando a casa e trabalham intensamente no mercado. Enquanto Seedorf anunciava sua saída do Milan, o meia Maicosuel acertava os termos do contrato com a Udinese, como salários e tempo de duração (quatro anos). "Entre Maicosuel e Udinese está tudo certo. Só dependemos da resposta do Botafogo", disse o agente do jogador.

O atacante Herrera também deve definir nos próximos dias sua transferência para um clube dos Emirados Árabes e está afastado do jogo contra a Ponte Preta, domingo, no Engenhão. No treinamento tático desta quinta, o técnico Oswaldo de Oliveira testou o meia Elkeson na função de homem de frente.

O atacante Loco Abreu, que demonstrou insatisfação com a reserva, sequer participou da atividade com os companheiros e aperfeiçoou apenas as finalizações. Ele também aguarda por propostas para deixar o clube.