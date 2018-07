Empresário confirma interesse corintiano por Alan Kardec

LISBOA - Mesmo com a conquista do título mundial, o Corinthians segue atrás de reforços para o ano que vem e o próximo alvo é Alan Kardec, que está no Benfica. Pelo menos foi isso que afirmou o empresário do atacante, Reinaldo Pitta, que revelou o interesse do time paulista, mas deixou claro a existência de outros clubes na briga, como o Coritiba.

"Estou conversando e discutindo as coisas com mais de um clube, pois há vários interessados, como Corinthians e Coritiba. Por enquanto, apenas especulações, mas acho que as coisas ficarão mais sérias e então poderei ir a Lisboa falar com o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira", disse, em entrevista ao jornal português A Bola.

Além de Alan Kardec, o Corinthians negocia para ter Alexandre Pato, que já manifestou o desejo de deixar o Milan e voltar ao Brasil. Mesmo se não acertar com nenhum dos dois, o ataque do time paulista está recheado de opções. Emerson, Guerrero e Jorge Henrique atuaram como titulares na decisão do Mundial, mas Martínez e Romarinho também tiveram bastante espaço ao longo da temporada.

Até agora, o único reforço corintiano confirmado é o meia Renato Augusto, mas a diretoria já admitiu a necessidade de contratar ao menos mais um atacante e um zagueiro. Pato e Dedé seriam as prioridades, mas outros nomes para a zaga, como Anderson Martins e Gil, já foram especulados.

Pelo lado do Coritiba, a única novidade para 2013 até o momento é o meia Alex, que acertou sua volta ao longo do Campeonato Brasileiro. Mesmo se não acertar com nenhuma das duas equipes, Alan Kardec deve deixar o Benfica, onde tem sido pouco aproveitado, em janeiro. "O Kardec deve acertar sua saída até o dia 5 de janeiro", disse Luís Filipe Vieira.

Revelado pelo Vasco, Alan Kardec foi negociado com o Benfica em 2009, mas nunca teve espaço na equipe portuguesa. Ele voltou ao Brasil no fim de 2011, emprestado ao Santos, e teve bons momentos na campanha da Libertadores desse ano, quando o time chegou à semifinal, mas acabou não tendo seu vínculo renovado.