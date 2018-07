Empresário confirma Wesley no Palmeiras por três temporadas

SÃO PAULO - O volante Wesley chega ao Brasil neste sábado para realizar exames médicos no Palmeiras e assinar um contrato por três temporadas com o clube. O estadão.com.br conversou na tarde desta quinta-feira com Hugo Garcia, empresário do jogador, e ele confirmou o acerto entre o time paulista e o Werder Bremen, da Alemanha, que tem os direitos federativos do jogador.

"Os clubes se entenderam nesta quinta-feira e possivelmente na sexta-feira o Wesley já embarca para o Brasil", confirmou Garcia. "O Wesley ainda tem de resolver algumas coisas pendentes aqui na Alemanha, mas já está tudo certo com o Palmeiras."

O acordo entre Palmeiras e o empresário de Wesley era o que faltava para o negócio ser concretizado. Na quarta-feira, o presidente do Palmeiras, Arnaldo Tirone, havia dito que um procudador do jogador tinha entrado no negócio, pedindo um valor diferente do que estava previamente combinado. Mas Garcia preferiu não entrar em rota de colisão com o Palmeiras. "O importante é que o Wesley resolva a sua vida agora", declarou.

O Werder Bremen confirmou o negócio. O clube alemão vai receber do Palmeiras 6 milhões de euros (R$ 13,5 milhões). É mais um reforço do time de Felipão para o Campeonato Paulista.