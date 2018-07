Empresário de Adriano nega contato com o Corinthians O futuro de Adriano continua incerto. Em má fase técnica na Roma, ele tem seu destino cada vez mais ligado a um retorno para o futebol brasileiro. Mas, apesar do Corinthians ser o favorito para repatriar o atacante, seu empresário Gilmar Rinaldi garantiu nesta segunda-feira que ainda não teve nenhum contato com o clube paulista.