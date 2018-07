Empresário de Emerson anuncia acerto com Corinthians

SÃO PAULO - O Corinthians pretende anunciar nesta quinta-feira a contratação do atacante Emerson, que está sem clube desde que rompeu contrato com o Fluminense no começo de maio. Segundo o empresário do jogador, Reinaldo Pitta, o acordo já está fechado, mas a diretoria do clube ainda não confirma oficialmente a chegada do reforço.

"Emerson já é jogador do Corinthians", revelou Reinaldo Pitta. O contrato terá validade até o final de 2013 e deve ser assinado nesta quinta-feira - sua apresentação seria na segunda. O salário do jogador de 32 anos pode chegar a R$ 300 mil mensais, no mesmo patamar do também atacante Liedson no elenco corintiano.

Emerson foi a opção encontrada pela diretoria corintiana após perder o atacante Gilberto - o jogador do Santa Cruz já tinha acertado salários com o Corinthians, mas mudou de ideia e acabou indo para o Internacional. Mesmo porque, o técnico Tite precisava de um reforço para o ataque, para suprir a saída de Dentinho, negociado com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

Além de jogar seis anos no futebol japonês, Emerson também esteve por cinco temporadas no Catar, onde ganhou o apelido de "Sheik". Ele voltou ao Brasil em 2009, quando teve participação decisiva na conquista do título brasileiro pelo Flamengo. No ano passado, ele foi campeão do Brasileirão pelo Fluminense, mas acabou dispensado pelo clube carioca no final de abril por causa de problemas disciplinares. Agora, deve ser o novo reforço do ataque corintiano.