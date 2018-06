Empresário de Gilberto confirma ter negociação com o Corinthians

De acordo com as declarações do presidente Roberto de Andrade, o Corinthians desistiu da contratação de Henrique Dourado. Assim sendo, o alvo passa a ser Gilberto, que no ano passado defendeu o São Paulo. O dirigente também nega a negociação com o jogador, mas o agente do atleta admite conversas.

+ Presidente do Corinthians garante que não vai contratar Dourado

O Estado informou na sexta-feira que o ex-são-paulino estava nos planos do Corinthians para a temporada, informação confirmada pelo agente do atleta. "Estamos conversando, negociando algumas coisas, está indo tudo bem. O mais importante é que o Gilberto está feliz com o interesse do Corinthians e gostou de tudo que passei para ele. Não tem um dia ou uma hora para resolver, estamos conversando", afirmou Sandro Zardo, em entrevista ao Meu Timão.

Desde que o nome de Gilberto passou a ser noticiado como possível reforço do Corinthians, muitos torcedores passaram a reclamar nas redes sociais e lembraram que em 2011, o atacante estava praticamente certo com o clube quando optou ir para o Internacional. Além disso, alegam que Lucca, que faz parte do elenco atual, seria uma opção melhor do que o ex-são-paulino de 28 anos.

Zardo defende o jogador. "Eu nem trabalhava com ele, era o pai quem cuidava das coisas do filho. Não foi ele quem não quis vir para o Corinthians, ele era jovem, são coisas do futebol. Não vejo que ele abriu mão disso ou era contra o clube. Pessoal está levando para um lado que não é justo com ele", comentou.

+ Corinthians leva quatro gols no segundo tempo e perde para o Rangers

Neste sábado, antes da partida contra o Rangers, pela Florida Cup, o presidente Roberto de Andrade confirmou que gosta do jogador, mas negou que existisse qualquer negociação.