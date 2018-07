Empresário de João Filipe nega que jogador vá para o Santos

SÃO PAULO - O zagueiro João Filipe, do São Paulo, não deve ir para o Santos em 2013. Sem espaço no time do técnico Ney Franco e na reserva, o defensor de 24 anos chegou a ser cogitado como reforço no time da Vila Belmiro, mas o empresário dele nega essa possibilidade.

Segundo o agente do atleta, Eduardo Uram, o interesse do zagueiro é continuar no São Paulo. "João Filipe não está negociando com o Santos e deve permanecer no mesmo time para a próxima temporada", afirmou.

No começo desta semana o vice-presidente do Santos, Odílio Rodrigues, já tinha praticamente descartado a transferência porque o clube já tinha contratado Neto, do Guarani, para a posição. Para o setor, o técnico Muricy Ramalho ainda vai contar em 2013 com a volta do capitão Edu Dracena, que se recupera de lesão no joelho. Apesar disso, é quase certo que Bruno Rodrigo deixe o clube, pois está com o contrato no fim e não deve renovar.