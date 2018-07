Empresário de Jonas encerra negociações com o Corinthians

O volante Jonas chegou a dar entrevista como jogador do Corinthians, prometeu "honrar essa camisa e essa torcida maravilhosa", mas não vai mais jogar pela equipe alvinegra. Neste sábado, o empresário Eduardo Maluf, que se diz o "único responsável pelo gerenciamento da carreira", enviou nota à imprensa avisando que o negócio não vai mais acontecer.

Destaque do Sampaio Corrêa na Série B do Brasileirão, Jonas foi dado como reforço certo do Corinthians ainda nos últimos dias do ano passado e chegou a tirar passaporte para viajar com o elenco alvinegro para os Estados Unidos. A negociação, porém, andou para trás e o jogador vai jogar por outra equipe. O Corinthians alega que os empresários pediram um valor acima do combinado.

"Após meses de negociações, (a Dut's) decidiu pôr um ponto final nas tratativas com o clube paulista que, apesar dos esforços, alegou não ter condições de concretizar o acordo neste momento", explicou a empresa que gerencia a carreira do volante.

"A Dut's e Jonas agradecem imensamente o Corinthians, toda sua diretoria de futebol e o presidente pelo respeito e profissionalismo no decorrer desse período. Mesmo com as dificuldades, não mediram esforços para um desfecho positivo", continua a empresa, que afirma que o "futuro de Jonas será anunciado nas próximas 48 horas".