Empresário de Kroos nega ter acerto com Real Madrid

Segundo a imprensa espanhola, o atual campeão europeu estaria disposto a investir até 30 milhões de euros para tirar Kroos do Bayern. "Não existe nenhum acordo, nem com o Real Madrid e nem com nenhuma outra equipe", afirmou o empresário do jogador. "Toni está jogando a Copa, que é prioridade neste domingo. E não vai ter nenhuma novidade até que termine o Mundial", completou.

Com 24 anos, Kroos tem contrato até 2015 com o Bayern, onde é uma das estrelas do time do técnico Pep Guardiola. Ele também é titular da seleção alemã e vem tendo boas atuações na Copa do Mundo. Além do Real Madrid, o Manchester United seria outro interessado na contratação do jovem meia.