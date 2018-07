Empresário de Martín Silva usa rede social para criticar Celso Roth

No último domingo, Martín Silva retornou de lesão e foi o titular no gol vascaíno na derrota por 4 a 1 para o Palmeiras, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. Porém, o uruguaio foi substituído no intervalo depois de falhar em dois dos três gols palmeirenses na primeira etapa.

Além de criticar a atuação do goleiro, Celso Roth não o relacionou para a partida desta quarta-feira, contra o Corinthians, em Itaquera. Essas atitudes foram suficientes para que o empresário do jogador, Régis Marques, publicasse duras críticas ao treinador em sua conta pessoal no Twitter.

Entre os adjetivos usados por Régis estão "ruim", "arrogante" e "covarde". Em uma das mensagens, Régis afirma que a conta é dele e "o que opino não tem nada a ver com pensamento dos meus jogadores !!!! E escrevo o que eu PENSO."

O agente também é representante de outros dois estrangeiros do elenco vascaíno, o meia Julio dos Santos, paraguaio, e o atacante argentino Emanuel Bianchucchi.

avisem o ROTH que isso é um TIME, E TIME É GRUPO e ele nao vai se salvar SOZINHO como esta tentando Perdeu o grupo a anos RUIM E ARROGANTE — regis marques chedid (@regismarques76) 28 julho 2015

Meu TW é uso exclusivo MEU , o que opino nao tem nada a ver com pensamentos dos meus jogadores !!!! E escrevo o que eu PENSO — regis marques chedid (@regismarques76) 28 julho 2015

Todo JOGO ele manda um jogador pro PAREDAO querendo limpar as maos !!! Acho que nao aprendeu que coisas internas se resolvem no VESTIARIO — regis marques chedid (@regismarques76) 28 julho 2015

E vai se ferrar vou defender sempre meus JOGADORES , mais que jogadores sao minha FAMILIA !!!! — regis marques chedid (@regismarques76) 28 julho 2015

E se quiser tirar meus jogadores pode tirar te garanti que em 2 dias estao empregados , nao sei se vc conseguira isso o SALVADOR DA PATRIA. — regis marques chedid (@regismarques76) 28 julho 2015