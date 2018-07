Empresário de Pablo revela dívida do Corinthians com o elenco, mas atletas negam

O empresário do zagueiro Pablo, Fernando César, criticou duramente a diretoria do Corinthians após o término das negociações. O dirigente disse que existem dívidas com jogadores referentes a premiações, mas jogadores negam a informação do agente.

“Premiação eu não sei porque eles não pagaram o prêmio de ninguém até agora, do Paulista, os bichos, nada. Estou cansado de mentiras e transferência de responsabilidade para um atleta que sempre se dedicou pelo Corinthians”, disse o empresário, em entrevista ao Esporte Interativo.

O Estado entrou em contato com dois atletas do elenco corintiano e ambos asseguraram que tudo está sendo pago de forma correta. A diretoria acertou com os jogadores uma parte dos pagamentos referentes a premiações em dezembro. Logo, ainda não há atraso.

Entretanto, existem algumas pendências com alguns empresários referentes a luvas, mas nada envolvendo salários. Fernando César, porém, disse na entrevista que o clube não deve nada para Pablo. Fernando César ainda admitiu que o acordo não foi sacramentado pelo fato dele temer que o acordado não fosse cumprido.

“Toda dificuldade foi mostrada para o público em razão da fala do presidente. Pedimos 40% das luvas no salário e o resto da luva parcelada e colocada na carteira. Pedimos, pois o Corinthians não pagou ninguém este ano. Empresário, luvas, nada. E, para não perder tudo, pedimos 40% neste ano”, afirmou o dirigente.

Sem acordo, Pablo poderá retornar ao Bordeaux ou negociar com outro clube do Brasil. O Flamengo é quem demonstra maior interesse em seu futebol e o empresário garante que não recebeu qualquer proposta para o atleta.