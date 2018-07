Empresário de Pratto diz ter proposta milionária do México pelo atacante

Uma equipe mexicana fez uma proposta de 20 milhões de euros (R$ 73,2 milhões) pelo atacante Lucas Pratto, do São Paulo, segundo seus empresários. O documento foi repassado para os agentes do atleta na Argentina, mas ainda não chegou nas mãos do São Paulo, como revela o representante do atleta no Brasil, Mauro Lopes. "Essa proposta realmente existe, mas ainda não chegou para mim aqui no Brasil. Quem me falou dela foram meus sócios na Argentina", explicou.

O clube interessado é o Veracruz, que no torneio Clausura do Campeonato Mexicano ficou na 13ª posição e contou com o pior ataque da competição. "Sondagens chegam diariamente e agora tem essa proposta oficial do clube no México. Mas eles precisam passar para o São Paulo, que vai analisar e chegar a um acordo com o Atlético-MG", afirmou Lopes, lembrando que os dois clubes dividem os direitos econômicos de Pratto.

O empresário conta que o jogador está bastante feliz no time paulista. "Ele acabou de chegar ao São Paulo, está bem com o grupo, e é normal aparecerem propostas", continuou. O São Paulo tem 50% do atleta e, pelo acordo com o Atlético-MG, no próximo ano teria de adquirir mais 15% se Pratto cumprir determinadas metas estipuladas em contrato.

Mauro Lopes avisa que ainda é cedo para estipular o caminho que a negociação irá tomar e lembra que a decisão final é sempre do atleta. Nesta sexta-feira, o Lille acertou a contratação do atacante Luiz Araújo e quer também Thiago Mendes, mas o São Paulo afirma que ainda não tem acordo. O Ajax, da Holanda, está atrás de Junior Tavares e outros jogadores são especulados na Europa, como Rodrigo Caio e Cueva, mas sem propostas oficiais por eles.