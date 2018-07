Empresário descarta ida de Washington para o Flamengo

O empresário Gilmar Rinaldi descartou nesta quinta-feira a possibilidade do centroavante Washington trocar o São Paulo pelo Flamengo. O time carioca deve ficar sem os atacantes Adriano e Vágner Love e procura peças de reposição para a sequência do Campeonato Brasileiro.

"O Washington não teve interesse no momento e o Flamengo não é o perfil que ele está procurando", afirmou o empresário do jogador, em entrevista ao SporTV, confirmando que o time carioca fez uma proposta que não agradou ao atacante, que desperta o interesse de outros clubes, como o Atlético Paranaense.

Apesar de Washington estar insatisfeito com a condição de reserva no São Paulo, Rinaldi não descartou a possibilidade do atacante permanecer e cumprir o seu contrato com o time do Morumbi. "Ele tem contrato até dezembro e vamos avaliar outras opções", disse.