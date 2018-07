Empresário diz que atacante Adriano quer permanecer na Roma

Cotado para reforçar o Corinthians em 2011, o atacante Adriano deve permanecer na Roma, (ITA) segundo declarações do seu empresário, Gilmar Rinaldi. O jogador teria demonstrado insatisfação no clube, de acordo com declarações de Ronaldo, que espera reeditar a parceria com Adriano no ataque do Corinthians.

"Falo quase diariamente com Adriano e ele sempre me diz que quer permanecer no clube. Não acho que tenha mudado alguma coisa", afirmou Rinaldi, neste sábado, em entrevista ao site italiano Calciomercatoweb.it.

A manifestação do empresário do atleta rebate as declarações do técnico da Roma, Claudio Ranieri, que sugeriu na sexta-feira que Adriano deveria procurar outro clube se não estivesse feliz no time italiano. "Se eu não estou bem em um lugar, eu procuro outro trabalho. E digo o mesmo para os jogadores, porque as coisas devem ser feitas com amor", afirmara.

Ranieri havia respondido a uma questão dos jornalistas sobre as frases de Ronaldo na quinta-feira. O atacante do Corinthians, amigo próximo de Adriano, dissera que o jogador estava infeliz na Roma e o convidara para jogar no Corinthians. O Palmeiras também demonstrou interesse em contar com o ex-atacante da seleção brasileira em 2011.