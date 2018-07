Empresário diz que Buffarini está perto de acordo com Boca Juniors

O empresário Martín Guastadisegno, do lateral direito Buffarini, do São Paulo, disse que o atleta está perto de um acordo com o Boca Juniors. Em entrevista ao canal Fox Sports, da Argentina, ele se mostrou na expectativa de iniciar as negociações com o clube paulista em breve.

"O Buffarini está perto do Boca Juniors. A primeira proposta do clube estava muito longe do que hoje ele ganha (no São Paulo), mas estamos tratando de se acertar", afirmou o Guastadisegno.

O atleta também foi sondado pelo rival do Boca, o River Plate, e recentemente reconheceu que deve deixar o clube. "Tenho contrato, mas certamente o clube escutará ofertas", afirmou Buffarini. "Chegou o novo treinador (Dorival Junior) e no último mês não tive muitos minutos como eu pretendia ou merecia, mas foi uma decisão do técnico, da qual eu não compartilhava, mas respeitava."

Buffarini está no São Paulo desde julho de 2016, e entrou em campo 21 vezes. Com Dorival Junior, perdeu espaço para Militão, que não é lateral de origem. Mesmo com o titular fora, o treinador preferiu usar o volante Araruna improvisado.