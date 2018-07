Empresário diz que Emerson ficará no Fluminense Autor do gol do título do Campeonato Brasileiro, o atacante Emerson permanecerá no Fluminense em 2011, cumprindo normalmente seu contrato. A afirmação é do procurador do jogador, Rodrigo Pitta, para quem Emerson é muito valorizado no Oriente Médio. De acordo com Pitta, o foco do atleta é a disputa da Libertadores de 2011 pelo clube carioca.