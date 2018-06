Empresário diz que Lewandowski deseja sair do Bayern

Robert Lewandowski quer sair do Bayern de Munique, de acordo com o empresário Pini Zahavi. O agente afirmou à revista Sport Bild que o artilheiro do Campeonato Alemão "sente que precisa de uma mudança e um novo desafio na sua carreira."

+ Real mantém liderança da Uefa pelo 5º ano seguido; Atlético de Madrid é o 2º

+ Seleção brasileira tem 4 jogadores no elenco ideal da Liga dos Campeões

Zahavi, o empresário israelense que ajudou a intermediar a transferência de Neymar do Barcelona para o Paris Saint-Germain no ano passado, afirmou que as razões de Lewandowski "não são dinheiro ou um clube específico, como quase todos os principais clubes gostariam de ter o melhor atacante do mundo em seus elencos."

O atacante polonês de 29 anos, cujo contrato com o Bayern vai até 2021, quer deixar a equipe antes do início da próxima temporada, declarou Zahavi. Caso esse desejo se confirme e se concretize em uma transferência, Lewandowski deixará o clube após marcar 106 gols em 126 jogos do Campeonato Alemão desde que foi contratado junto ao rival Borussia Dortmund em 2014. Ele ajudou a equipe a vencer o torneio em todos esses anos, tendo marcado 29 gols nesta temporada.

Porém, o CEO do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, descartou recentemente a possibilidade de negociar Lewandowski. "Nós sabemos o que temos com Robert Lewandowski. Ninguém precisa se preocupar, ele também vai jogar futebol aqui em Munique no próximo ano", disse.

Lewandowski rompeu com o agente Cezary Kucharski em fevereiro, quando passou a ser empresariado por Zahavi. O Sport Bild informou que o interesse do Real Madrid esfriou depois de o atacante não marcar gols contra o clube nas semifinais da Liga dos Campeões, mas que Paris Saint-Germain, Chelsea e Manchester United estão interessados na sua contratação.