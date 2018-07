Empresário diz que Palmeiras não descarta Richarlyson

"Os clubes ainda estão negociando. Não posso dizer que vai dar certo, mas não está descartado", afirmou Fressato. O Atlético quer manter Pierre, que jogou o segundo semestre no time mineiro, emprestado pelo Palmeiras. O clube paulista, por sua vez, quer manter o volante e só aceita negociar se receber outro atleta em troca.

Felipão já queria Richarlyson antes mesmo de ele acertar com o Atlético. Os dois se encontraram por acaso em uma churrascaria que fica próxima do CT de Palmeiras e São Paulo, na Barra Funda. Naquela oportunidade, eles se conheceram pelo intermédio do preparador de goleiros Carlos Pracidelli, conversaram, mas o negócio não vingou porque Richarlyson preferiu não trocar o São Paulo, que havia defendido por cinco anos, por um rival.

De acordo com Fressato, Richarlyson não teme a torcida do Palmeiras, que já se manifestou contra a contratação. "Tudo o que envolve o Richarlyson sempre cria muita polêmica, mas ele está muito tranquilo. Sabe lidar muito bem com isso, está acostumado", afirmou o empresário, que conversou com o seu cliente pelo telefone depois do ocorrido e espera o desfecho da negociação para então se reunir com o Palmeiras.

"O que posso dizer é que, se o Richarlyson for para o Palmeiras, o torcedor palmeirense vai ter um jogador com muita vontade e raça dentro de campo e que costuma honrar o time que defende, como aconteceu no São Paulo e no Atlético Mineiro."