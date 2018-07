Empresário diz que Porto negocia com Flu para ter Conca O Porto negocia com o Fluminense para contratar o meia argentino Darío Conca, confirmou o empresário do jogador, Hugo de Benedetti. Em entrevista concedida à rádio portuguesa "Renascença", o empresário assegura que os dois clubes conversam para "levar adiante a operação" e reconhece que a possibilidade de o argentino ir para o Porto é real. "É bom para ele poder pisar em solo europeu", afirmou.