Empresário diz que primo de Messi vai jogar no Vitória

SALVADOR - O Vitória teve, em 2012, uma das campanhas de marketing mais premiadas do País ao tirar o vermelho da camisa e ir recolocando de acordo com o volume de doações de sangue dos seus torcedores. Agora, em busca de visibilidade na sua volta à primeira divisão do futebol brasileiro, o clube quer acertar a contratação de Maxi Biancucchi, conhecido por ser primo do melhor jogador do mundo, Lionel Messi.

O empresário do meia-atacante, Régis Marques Chedid, afirmou, neste domingo, pelo Twitter, que aguarda apenas o Vitória enviar as passagens para que ele e Maxi viajem a Salvador nesta segunda e assinem contrato. Na sexta, ele já havia revelado que o jogador havia escolhido, "sem duvidar", a proposta do Vitória entre as que recebeu.

Maxi tem 28 anos e começou a carreira no San Lorenzo, da Argentina. Em 2007 ele foi contratado pelo Flamengo, onde ficou até 2009, seguindo para o Cruz Azul, do México. Nas últimas duas temporadas, o meia-atacante defendeu o Olímpia, do Paraguai.