Empresário diz que Richarlyson está perto do Flu O volante Richarlyson está próximo de um acerto com o Fluminense. Quem confirma isso é o próprio empresário do jogador, Julio Fressato. "A partir do momento que iniciamos uma conversa com o Celso Barros [presidente do patrocinador], o objetivo é concretizar. Há grandes possibilidades de dar certo com o Fluminense", afirmou.