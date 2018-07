Empresário diz que Rodinei deve trocar a Ponte pelo Flamengo

O time carioca entrou forte na briga pelo jogador. Principalmente depois que o Grêmio esfriou as conversas devido à questão salarial. O próprio empresário de Rodinei, Fernando Garcia, disse que as conversas estão bem adiantadas. O acerto pode acontecer ainda nesta semana.

Rodinei também quer deixar o Moisés Lucarelli. Está chateado com as últimas cobranças da torcida. Contra o Avaí, no último sábado, por exemplo, foi muito criticado ao final da partida. Torcedores cobraram uma postura diferente do jogador, que caiu de produção nas últimas rodadas.

O objetivo do time agora é encerrar a temporada contra o Sport, domingo à tarde, no estádio Moisés Lucarelli. Elton, expulso, é baixa, mas os atacantes Biro Biro e Borges voltam de suspensão automática. Depois da derrota para o Avaí, por 1 a 0, em Florianópolis, a Ponte Preta perdeu uma posição, de nono para a décimo lugar, com 51 pontos.