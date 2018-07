Empresário diz que Sabella deixará a seleção argentina

Independentemente do resultado da final da Copa do Mundo no domingo, o técnico Alejandro Sabella deverá se despedir da seleção argentina. A afirmação foi feita pelo empresário do técnico, Eugenio Lopez. Com isso, a final da Copa contra a Alemanha seria a última partida do técnico de 59 anos à frente da equipe nacional. "A decisão está tomada e resultou um processo longo de reflexão. Isso não foi decidido agora", disse o empresário. "Aconteça o que acontecer, ele me disse isso, que vai sair", afirmou Eugenio Lopez à reportagem.

A Associação de Futebol Argentino (AFA) gostaria que Sabella continuasse e pode fazer uma nova proposta ao treinador, que está à frente da seleção desde 2011, quando assumiu o time de Messi durante as Eliminatórias sul-americanas para o Mundial. Após a Copa, o comandante pretende tirar um período de descanso e depois buscar novos desafios.

Sabella foi um dos responsáveis diretos pela chegada da seleção argentina à final. Ele conseguiu superar contusões de duas estrelas - Di María e Agüero -, reorganizou a defesa no meio da competição, passou incólume diante da pressão de jogar a Copa na casa do maior rival e cumpriu o objetivo não declarado dos argentinos: superar as quartas de final, fase na qual a Argentina havia sido eliminada em 2006 e 2010.