Empresário garante Jonathan Cafu '90% dentro do Palmeiras'

O atacante Jonathan Cafu deve acertar com o Palmeiras na manhã desta quinta-feira. Quem diz isso é o empresário do atleta, Luiz Carvalho, que admitiu ter recebido diversas propostas de outros clubes, mas afirmou que a prioridade sempre foi o Palmeiras.

"O que combinamos é que amanhã (quinta-feira) cedo nós temos uma reunião para tentar resolver uma cláusula que falta acertar no contrato. O Alexandre (Mattos, diretor executivo do Palmeiras) viajou e por isso não dá para falar com ele hoje (quarta-feira). Eu diria que o Cafu está uns 90% no Palmeiras", disse o agente, em entrevista ao Estado.

Ainda segundo Carvalho, o que está pendente é uma cláusula sobre o valor para uma negociação do jogador. A ideia é que ele assine um contrato de três anos de duração, embora tenha recebido diversas outras propostas, inclusive do São Paulo.

"São Paulo, Atlético-MG, Internacional, Vasco, América do México e um clube da China demonstraram interesse nele através de documentos. Não foram sondagens de boca, mandaram documentos mostrando interesse. Só que o Palmeiras é a prioridade e o acordo só não vai sair se o clube falar que não quer mais ele, o que eu duvido, já que até me mandaram a minuta de contrato."

Confirmando o acerto com Cafu, o Palmeiras chegará a 15 reforços. Os outros nomes já certos são: o lateral-direito Lucas, o lateral-esquerdo João Paulo, os zagueiros Vitor Hugo e Victor Ramos, os volantes Gabriel, Amaral e Andrei Girotto, os meias Zé Roberto, Alan Patrick e Robinho e os atacantes Dudu, Kelvin, Leandro Pereira e Rafael Marques.