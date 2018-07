Empresário indica que Thiago Neves pode acertar com o São Paulo

SÃO PAULO - Léo Rabello, empresário do meia Thiago Neves, deu a entender nesta terça-feira que seu cliente pode ser confirmado nos próximos dias como reforço do São Paulo. Ao ser perguntado se o destino do jogador seria o Fluminense ou o Flamengo, que apresentaram propostas, Léo Rabello disse que "talvez não seja nem um, nem outro", indicando o Morumbi como o caminho.

O empresário espera resolver o impasse até a próxima semana, mas acredita que Thiago Neves será liberado pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, para atuar uma temporada no Brasil. "Meu sentimento é que ele vai ficar no Brasil. A vontade do jogador é o que vale nesses casos. Ele está lá há quase dois anos, tem um comportamento exemplar, é jovem ainda", disse Léo Rabello. "Queria decidir logo. Enquanto não resolver isso, não posso sair de férias".

Sobre Leonardo Silva, o Cruzeiro esperava acertar nesta terça a permanência do zagueiro, mas o acordo emperrou. O culpado seria o São Paulo, que quer o atleta. O empresário do jogador, Augusto Castro, afirmou que a prioridade é dos mineiros.