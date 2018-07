Empresário indica saída de Biro Biro da Ponte após o Brasileirão

Artilheiro e destaque da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro, o atacante Biro Biro não deve permanecer em Campinas em 2016. O empresário do jogador disse que a tendência é que ele retorne ao Rio para defender o Fluminense na próxima temporada. A equipe campineira faz ótima campanha e aparece na nona posição, com 41 pontos.

Biro Biro pertence ao time carioca e tem contrato de empréstimo com a Ponte Preta até o final do ano. Dificilmente os campineiros conseguirão uma renovação, tendo em vista o bom futebol apresentado - até já foi sondado neste ano pelo Corinthians.

"Escolhemos a Ponte Preta pela sua tradição, pela estrutura e por montar bons times. O Biro Biro é muito grato ao clube. Mas o jogador tem contrato com o Fluminense e a tendência, quando encerar o empréstimo, é de voltar para as Laranjeiras", disse o agente Jorge Moraes à rádio Brasil, do Rio.

Para ficar com o "baixinho", a Ponte Preta teria que desembolsar aproximadamente R$ 10 milhões. Valor considerado alto e fora da realidade da atual do clube, que ainda aguarda uma definição sobre a cota que receberá para disputar a Série A do ano que vem. O atacante tem seis gols no campeonato e é o artilheiro da equipe. Está na frente inclusive do experiente Borges, logo atrás com cinco.

O elenco se reapresenta nesta quarta-feira visando o duelo contra o Palmeiras, marcado para o próximo dia 14 contra o Palmeiras, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, pela 30.ª rodada.