Empresário nega que Van Bommel deixará o Bayern O empresário do meio-campista Mark van Bommel, Mino Raiola, negou nesta quinta-feira as especulações de que o holandês deixará o Bayern de Munique no início de 2011. O contrato do atleta vence no final da temporada, mas existe boatos de que ele anteciparia sua saída. Um dos principais interessados seria o Wolfsburg.