Empresário norte-americano coloca o Aston Villa à venda O empresário norte-americano Randy Lerner colocou o Aston Villa à venda nesta segunda-feira após oito anos no controle do clube inglês, dizendo que ele foi consumido por batalhas "semana a semana". Assim, as especulações sobre os planos de Lerner para o time de Birmingham, que foi campeão europeu em 1982, mas lutou contra o rebaixamento no Campeonato Inglês nesta temporada, estão encerrados com essa decisão.