Empresário pede rescisão de Guerrero e critica Inter: 'Falta de respeito'

Vinícius Prates, empresário do atacante Paolo Guerrero, confirmou, por meio de nota, que foi feito pedido de rescisão contratual do peruano junto ao Internacional. A diretoria colorada afirma não ter recebido oficialmente a solicitação e pretendem discutir a situação internamente.

De acordo com o posicionamento do empresário, as constantes declarações do comando do Inter sobre a situação do contrato do atleta teriam causado incômodo e representaram para o atacante "falta de respeito". Guerrero tinha intenção de dar andamento às conversas sobre sua permanência ou saída da equipe gaúcha após retomar seu bom desempenho físico.

"O jogador está insatisfeito com as recentes declarações públicas que os dirigentes do clube vem fazendo constantemente sobre a situação contratual do atleta. O atleta, junto com seu empresário, pediram a rescisão contratual já que ambos entendem que existe uma falta de respeito dos dirigentes com o jogador que sempre foi profissional e dedicado ao clube", relata Vinícius Prates.

Com 37 anos, Guerrero tem contrato com o Internacional até o fim de 2021. Chegou à equipe colorada em agosto de 2018, após disputar a Copa do Mundo pela seleção peruana. Em 2020, o jogador sofreu uma grave lesão no joelho e não pôde atuar pelo restanto da temporada.

"Desde que chegou ao Internacional, sempre se dedicou integralmente, pedindo inclusive dispensa da seleção de seu país para defender o clube. No período em que esteve lesionado, Paolo investiu particularmente em sua recuperação e esteve a disposição da equipe em tempo recorde. Independente de qualquer situação, Paolo desperta interesse de diversos clubes do Brasil e do mundo, mas nunca expôs tais situações por respeito e ética ao Internacional, atitude diferente tida por parte dos dirigentes atuais", finaliza a nota do empresário do peruano.