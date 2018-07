Empresário prevê crescimento nos próximos anos

Responsável por levar Ricardo Jesus para o futebol asiático, o empresário Rian Marques diz que o campo está aberto para os jogadores brasileiros. Ele acredita que as oportunidades em mercados como Tailândia, Coreia do Sul e Hong Kong, além claro da China, entre outros países vão crescer ainda mais nos próximos anos. E os salários vão acompanhar essa evolução.

Ele tem bem definido o perfil dos jogadores que busca para oferecer aos asiáticos. “Bons atletas, que estão em baixa, sejam rápidos e já tenham atuado em bons mercados.’’

Marques foi jogador até 2014, passou por vários países e encerrou a carreira na Tailândia. Diz conhecer, portanto, muito bem a região.

Ele estima que muitos brasileiros ganham salários mensais em torno dos US$ 15 mil (cerca de R$ 54 mil), mas que podem chegar US$ 25 mil (R$ 89,8 mil).

“Mas o bom mesmo são as luvas, pagas em dinheiro e na hora (que o jogador assina contrato). O mínimo de uma luva é de US$ 30 mil (R$ 108 mil)’’, assegura o empresário.

No entanto, se o mercado pode ficar mais aberto, também começa a ficar mais exigente, diz Rian Marques. “Eles pagam em dia, às vezes até antes do vencimento. Mas querem jogadores que estão na Série A e B do Campeonato Brasileiro.’’