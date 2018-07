Empresário revela interesse do Inter por Rildo, ex-Santos

Reserva do Santos e pouco aproveitado durante o Campeonato Brasileiro, o atacante Rildo desperta o interesse do Internacional para a temporada que se inicia. Neste domingo, o empresário do jogador revelou que foi procurado por dirigentes do clube colorado, mas contou que as conversas ainda não tiveram início.

"Existe o interesse do Inter, que surgiu através de uma ligação dos dirigentes colorados. Eu estou fora do Brasil e chego na segunda-feira, quando vamos conversar sobre o assunto", contou José Luiz Galante, à Rádio Gaúcha. Pouco aproveitado por Oswaldo de Oliveira e Enderson Moreira - só fez três jogos como titular no Brasileirão -, Rildo voltou à Ponte Preta, clube com o qual tem contrato e que o emprestou ao Santos. Os campineiros cobram dos santistas o pagamento dos R$ 400 mil combinados pelo empréstimo.