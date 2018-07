Empresário tailandês negocia compra de participação no Milan

O empresário tailandês Bee Taechaubol viajará à Itália neste fim de semana para negociar a compra de uma participação no Milan, time da primeira divisão italiana, disse uma fonte próxima a ele nesta quinta-feira. Em fevereiro, Bee disse ter mantido reuniões sobre a possível compra de uma participação no clube, depois que relatos da imprensa afirmaram que ele fez uma oferta de 1 bilhão de euros por uma participação que lhe desse o controle do Milan.

"Não posso dizer se ele vai assinar um acordo", disse a fonte, acrescentando esperar progresso nas conversas no início do próximo mês. "É provável que Bee faça comentários no início de maio", disse a fonte, acrescentando que o empresário tailandês assinou um acordo de confidencialidade até que o acordo seja concluído.

Bee é diretor-executivo da empresa de investimentos do sudeste asiático Thai Prime Company Limited. O ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi é dono do Milan desde a década de 1980. Mas sua propriedade do clube tem estado no centro de especulações em um momento em que o Milan sofre para competir financeiramente com os grandes clubes das principais ligas europeias.

O Milan conquistou o Campeonato Italiano pela última vez em 2011 e, atualmente com a nona colocação na tabela de classificação, deve ficar fora da Liga dos Campeões na próxima temporada. O desempenho da equipe tem colocado o técnico Filippo Inzaghi sob pressão e é pouco provável que ele permaneça no comando da equipe na próxima temporada.