Empresário vê Walter Montoya próximo do Inter e indica Cruz Azul como concorrente

Um dos principais alvos para a próxima temporada, o meia Walter Montoya pode chegar ao Internacional neste fim de ano. O empresário do jogador admitiu que o clube gaúcho é um possível destino para o argentino de 24, que está encostado no Sevilla, e colocou o Cruz Azul, do México, como principal concorrente colorado na disputa.

O Boca Juniors também demonstrou interesse na contratação de Montoya para a Libertadores do ano que vem. Mas perguntado pelo diário Olé sobre o destino de seu cliente, o empresário Daniel Luzzi cravou: "Hoje, o vejo jogando no Cruz Azul ou no Inter, que têm falado conosco diariamente".

A direção colorada definiu Montoya como objetivo para 2018. O clube teria questionado o Sevilla sobre a possibilidade de contratação do jogador, mas se assustou com o valor pedido. Por isso, a tentativa é fechar com o meia por empréstimo, com preço para compra definitiva já estipulado.

Montoya se destacou com a camisa do Rosario Central na Libertadores de 2016 e foi um dos principais nomes da equipe na campanha que terminou nas quartas de final, com a derrota para o futuro campeão Atlético Nacional. Contratado no início do ano pelo Sevilla, porém, sofreu com a falta de espaço e atuou em somente cinco partidas ao longo de 2017.