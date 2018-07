Empresários viajam até a Europa para fecharem saída de Lucas Lima

O meia Lucas Lima se aproxima de deixar o Santos. Com uma oferta do Porto, empresários do jogador estão na Europa para cuidar de detalhes de negociação e devem apresentar ao clube da Vila Belmiro na próxima semana a proposta final, já para bater o martelo e definir a transferência do atleta.

O grupo Doyen, que detém 80% dos direitos econômicos do meia, pretende concretizar a saída de Lucas Lima por R$ 35 milhões. O empresário do jogador, Edson Khodor, está em Portugal para definir os detalhes e se as conversas evoluírem, o Santos pouco receberá. Como é dono de apenas 10% dos direitos, o clube receberia somente R$ 3,5 milhões, o que equivale a 1 milhão de euros.

A proximidade do desfecho pode levar o jogador a nem entrar em campo mais pelo Santos. Como o clube só volta a jogar no dia 20, contra o Corinthians, partida em que Lucas Lima está suspenso, é possível que o meia não vista mais a camisa do clube. Recentemente o jogador também foi sondado por Cruzeiro e Torino, da Itália.