Empresas dão descontos para fazer o futebol brasileiro crescer

SÃO PAULO - Sócios dos principais clubes de futebol do País vão obter descontos de, no mínimo 5%, na compra de vários produtos, como bebidas, alimentos, higiene pessoal e calçados, nos supermercados Carrefour, Extra e outras 20 cadeias nos estados de São Paulo, Rio e Minas Gerais. Para pagar menos, o sócio-torcedor só precisa apresentar o número do CPF (Cadastro de Pessoa Física) no caixa, no ato da compra. Os clubes serão beneficiados com o aumento do número de sócios e as empresas, por sua vez, apostam na fidelização dos clientes.

Em linhas gerais, esse é o funcionamento de um ambicioso projeto da iniciativa privada que pretende fortalecer os clubes e equiparar o Campeonato Brasileiro às ligas europeias, explorando o potencial de crescimento do futebol como negócio, principalmente às vésperas da Copa das Confederações e da Copa do Mundo. Batizado de Movimento por um Futebol Melhor, o projeto reúne nove gigantes da economia brasileira (Ambev, Unilever, Pepsico, Seara, Danone, Bradesco, Netshoes, Burger King e Sky) e conta com os ex-jogadores Ronaldo Nazário e Cafu como embaixadores. O lançamento oficial foi realizado ontem, em São Paulo, em um grande evento que contou com a presença de Aldo Rebelo, ministro dos Esportes, Luis Felipe Scolari, técnico da seleção brasileira, além dos presidentes de 15 clubes, dirigentes e ex-jogadores.

A meta inicial do movimento é atingir 3,5 milhões de participantes até 2015. Segundo os organizadores, isso significaria R$ 1 bilhão para os clubes. "Essa será a principal fonte de receita dos clubes", avaliou, otimista, o presidente do São Paulo, Juvenal Juvêncio. As empresas ganham em visibilidade, fortalecimento de suas marcas e apostam na fidelização para promover o aumento das receitas. "As empresas vão arcar com os custos dos descontos. Estamos apostando na fidelização dos clientes para crescer", revela Ricardo Tadeu, vice-presidente de vendas da Ambev, idealizadora do projeto.

Inicialmente, participarão os principais clubes de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. Em março, após a operacionalização das redes de supermercados regionais, está prevista a inclusão do Rio Grande do Sul (Internacional e Grêmio) e Pernambuco (Santa Cruz, Náutico e Sport).

Especialistas em marketing esportivo afirmam que a realidade pode propor novos desafios para o projeto, como a mudança cultural dos consumidores, que terão de escolher produtos vinculados ao movimento. Também ressaltam a dificuldade histórica que as empresas tiveram para associar suas marcas ao consumidor com resultados significativos.