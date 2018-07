Emprestado, Felipe Menezes já veste camisa da Ponte Preta O meia Felipe Menezes vai defender a Ponte Preta no Paulistão e no Campeonato Brasileiro. A equipe campineira chegou a um acordo com o Palmeiras e terá o jogador de 28 anos até o fim da temporada, por empréstimo. Nesta quarta-feira, ele realizou exames médicos em Campinas, vestiu a camisa da Ponte e falou pela primeira vez como reforço.