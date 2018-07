Emprestado ao Schalke, Badstuber será dispensado pelo Bayern ao fim da temporada

O zagueiro Holger Badstuber está fora dos planos do Bayern de Munique. Nesta sexta-feira, o atual campeão alemão anunciou que o jogador será dispensado pelo clube ao término da temporada 2016/2017, quando estará de volta ao time após um período de empréstimo ao Schalke 04.

A sua saída representará o fim de um período de 15 anos de Badstuber vinculado ao Bayern, que foi iniciado ainda nas categorias de base. Livre, o zagueiro poderá assinar contrato com qualquer clube para a próxima temporada do futebol europeu. E a tendência é de que o zagueiro de 28 anos se transfira para fora da Alemanha.

"Estava claro desde o início do empréstimo ao Schalke 04 que Holger Badstuber buscaria uma nova experiência, mais provavelmente fora do país. O Bayern de Munique deseja o melhor a Holger Badstuber e agradece pelo seu exemplar comprometimento durante cerca de 15 anos", afirmou Karl-Heinz Rummenigge, o CEO do Bayern, em comunicado oficial.

Badstuber conquistou cinco títulos do Campeonato Alemão e uma Liga dos Campeões da Europa na sua passagem pelo Bayern. O zagueiro também fez parte do grupo da seleção alemã que foi semifinalista da Copa do Mundo de 2010 e da Eurocopa de 2012, mas tem sido atrapalhado por várias lesões graves nos últimos anos.