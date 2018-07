Emprestado, Gabriel quer repetir sucesso de Dida no Milan

Em maio de 2012, o goleiro Gabriel chegava ao Milan, contratado junto ao Cruzeiro. Já são quase dois anos e meio vinculado ao clube italiano, marca digna de um veterano, mas o jovem brasileiro tem apenas 22 anos e ainda busca seu espaço por lá. Atualmente, está emprestado ao Carpi na disputa da segunda divisão nacional, mas ele tem uma meta bem definida: repetir o sucesso de Dida com a camisa vermelha e preta.

"Eu espero voltar ao Milan e fazer como o Dida, que foi emprestado antes de chegar e ser titular. Minha história começa a ser como a dele", declarou em entrevista ao jornal La Gazzetta dello Sport, lembrando que Dida foi emprestado duas vezes ao Corinthians, em 1999 e 2002, antes de se firmar no Milan.

O jovem goleiro tem se destacado pelo Carpi e chamado a atenção na Itália, como no último fim de semana, quando fechou o gol diante do Bologna e garantiu o empate por 0 a 0 fora de casa. No fim da partida, no entanto, Gabriel dividiu uma bola com o atacante adversário, sofreu uma pancada e teve um princípio de concussão.

Após a realização de exames, no entanto, ele próprio tranquilizou a todos e garantiu estar bem. "Graças a Deus estou muito bem e agora espero voltar a treinar. Me assustei depois da pancada, mas os médicos me tranquilizaram e, como perdi a memória, passou o medo."