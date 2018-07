Emprestado, Lucas Piazón esperar voltar ao Chelsea

Mas o meia brasileiro não desanima e prega paciência para um dia ter chances com a camisa do Chelsea. "É difícil, né? Você sempre quer estar jogando. Eu fui contratado há dois anos e obviamente quero jogar (no Chelsea), mas eu sei que preciso encontrar minha própria maneira", disse, em entrevista ao site da Fifa.

Apesar de não estar no elenco do Chelsea, Piazón é monitorado de perto pelo clube, que ainda tem no brasileiro uma esperança para o futuro. "As coisas estão acontecendo e eu preciso continuar me desenvolvendo. Os dirigentes mantêm contato sempre. Eles conversam com minha família e estão monitorando todo o processo", disse o jogador.

Mesmo em um clube sem grande expressão na Europa, como o Vitesse, Piazón se diz feliz e garantiu que está bem adaptado ao estilo de jogo do futebol holandês. "O estilo holandês encaixa bem no meu jogo. É um pouco como o futebol espanhol, o que é bom para jogadores brasileiros."