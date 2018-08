Emprestado pelo Atlético-MG, Clayton é oficializado pelo Bahia

O Bahia anunciou nesta sexta-feira a contratação por empréstimo do atacante Clayton, cedido pelo Atlético Mineiro até 7 de agosto de 2019. O jogador ainda não atuou nesta temporada porque se recuperava de cirurgia em ligamento do joelho esquerdo, lesão sofrida no fim de 2017.

Vai ser o quatro clube que Clayton defende na carreira, todos no Brasil. Revelado pelo Figueirense, o atacante foi destaque do clube catarinense em 2015 e as atuações dele renderam uma transferência para o Atlético-MG, concretizada em fevereiro de 2016, após o time superar forte concorrência.

Depois de participação regular em 2016, o jogador pouco a pouco perdeu espaço na equipe mineira, por isso foi emprestado para o Corinthians durante a temporada 2017, mas acabou devolvido ao Atlético no mesmo ano. Ao todo, Clayton disputou 62 partidas pelo clube mineiro e marcou nove gols.

Reforçado do atacante, o Bahia busca se recuperar na atual edição do Brasileirão, uma vez que ocupa o 16º lugar, um acima da zona de rebaixamento, com 18 pontos após 16 jogos no torneio. Clayton já consta no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, portanto depende apenas da decisão do técnico Enderson Moreira para estrear no clube.