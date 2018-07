Emprestado pelo Corinthians, Marciel treina no Cruzeiro Emprestado pelo Corinthians em troca pelo também volante Willians, o jovem Marciel começou a treinar no Cruzeiro na manhã desta quinta-feira. O garoto, destaque na campanha alvinegra que levou ao título da Copa São Paulo de Futebol Júnior do ano passado, trabalhou pela primeira vez com os companheiros no dia seguinte à abertura da temporada para o clube.