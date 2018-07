Emprestado pelo Palmeiras, Leandro não deve ficar no Santos

O atacante Leandro ainda não sabe onde vai jogar em 2016. O jogador tem contrato com o Palmeiras e está por empréstimo no Santos, mas o time alvinegro ainda não demonstrou nenhuma intenção em tentar ficar com o jogador, que pouco fez desde sua chegada.

O jogador chegou ao Santos em julho. Neste período, ele fez apenas nove jogos e marcou um gol. Nos bastidores, a diretoria santista diz que esperava mais do atacante, que deixou o Palmeiras pela porta dos fundos. Já no lado alviverde, a comissão técnica promete avaliá-lo caso ele tenha que retornar ao clube, mas a ideia da diretoria é tentar encontrar um novo clube para ele.

Leandro apareceu com destaque no Palmeiras durante a Série B e em 2014 o clube comprou 64% de seus direitos econômicos por R$ 8 milhões. Entretanto, o atacante não conseguiu jogar bem e para dificultar ainda mais, sofreu uma lesão no quinto metatarso do pé esquerdo, ficando fora por alguns meses. O técnico Dorival Júnior, que trabalhou com o atacante no Palmeiras, no ano passado, foi quem indicou sua contratação ao time da Vila Belmiro.

O elenco santista se reapresentou ontem à tarde, após dois dias de folga e o técnico Dorival Júnior espera aproveitar a folga na tabela para recuperar fisicamente o elenco, desgastado pela sequência de jogos.

Algo que deve atrapalhar a preparação do treinador é que ele não poderá contar com quatro jogadores que estão defendendo as seleções brasileiras. No time olímpico estão o lateral-esquerdo Zeca e o atacante Gabriel enquanto a equipe principal, comandada pelo técnico Dunga, conta com o meia Lucas Lima e o atacante Ricardo Oliveira. O quarteto, inclusive, não tem presença assegurada no jogo com o Flamengo, quinta-feira, na Vila Belmiro.