Emprestado pelo Palmeiras, Deyverson chega ao Alavés e se diz mais maduro

Apresentado nesta sexta-feira como novo reforço do Alavés, Deyverson assegurou que retorna ao clube na temporada 2016/2017 "mais profissional" e "mais cabeça". Em sua primeira passagem pelo time, o atacante, ex-Palmeiras, marcou sete gols em 37 partidas disputadas na temporada 2016/2017.

"Estou muito ansioso e estou diferente de quando estive aqui. Eu quero dar tudo para a cidade, o clube e meu companheiros", afirmou o jogador de 29 anos, emprestado pelo Palmeiras ao Alavés por uma temporada, celebrando a volta para a equipe de Vitória.

Leia Também Em meio a crise e mudanças no futebol, 11 times da Série A definem presidentes no fim do ano

"Estou aqui em casa, Vitória é uma boa cidade para trabalhar e manter o foco. Eu tenho muito amor por essa cidade porque ela me tratou bem, também minha família, então aqui sempre serei feliz", acrescentou.

Em sua apresentação, Deyverson reconheceu que em muitos momentos da sua carreira foi mais comentado por declarações e atitudes fora do campo, prometendo que a partir de agora será mais discreto em suas ações. "Falar é uma coisa e fazer é outra, então não vou falar muito, vou atuar" disse.

A passagem anterior de Deyverson pelo Alavés se encerrou exatamente quando ele foi comprado pelo Palmeiras por aproximadamente R$ 19 milhões, em 2017. O atacante jogou duas temporadas e meia no clube e acumulou altos e baixos. Em 2018, foi decisivo na campanha vitoriosa no Campeonato Brasileiro, mesmo se envolvendo em polêmicas. No entanto, caiu de produção no ano seguinte e foi emprestado pelo time alviverde ao Getafe em janeiro.