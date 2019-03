Demorou, mas o São Caetano finalmente conquistou a primeira vitória no Campeonato Paulista. Com dois gols de Vitinho, meia emprestado pelo Palmeiras, o time do ABC bateu o Mirassol por 2 a 0 no estádio Anacleto Campanella, nesta sexta-feira, pela nona rodada.

A vitória levou o time da casa aos sete pontos, ainda na lanterna do Grupo A, mas se distanciando da zona do rebaixamento, que agora é ocupada por Botafogo, com quatro pontos, e São Bento, com três. No entanto, os dois ainda jogam na rodada. Se o Botafogo vencer, o São Caetano volta a figurar entre os dois piores da primeira fase.

O Mirassol, lanterna do Grupo C com oito pontos, também está na briga para escapar do rebaixamento e tem campanha superior apenas ao próprio São Caetano e os dois times da zona da degola.

O primeiro tempo foi muito brigado no meio de campo, com as duas equipes marcando forte e criando poucos lances de perigo. O Mirassol era um pouco mais presente no campo de ataque, mas tinha dificuldades para penetrar a defesa adversária.

No entanto, na primeira boa chance criada pelo São Caetano, já aos 41 minutos, o time da casa abriu o placar com um golaço. A jogada começou com Pablo, que lançou para Minho na ponta direita da área. Ele dominou e rolou para trás para Vitinho pegar de primeira e estufar as redes.

Aos 19 minutos da segunda etapa, Vitinho voltou a balançar as redes para assegurar a vitória do São Caetano. Mais uma vez, o meia recebeu de Minho e, já dentro da área, encheu o pé para superar o goleiro Matheus Aurélio.

Após o segundo gol, o Mirassol não teve outra opção senão se lançar ao ataque e passou a pressionar o adversário, que se fechou e tentou administrar a vantagem. A pressão foi grande, mas o São Caetano conseguiu evitar a reação dos visitantes e garantir a primeira vitória na competição.

O Mirassol volta a campo no sábado da semana que vem, dia 9 de março, quando recebe o Palmeiras, no Estádio José Maria de Campos Maia, pela décima rodada do Campeonato Paulista. Na segunda-feira seguinte, dia 11, o São Caetano fecha a rodada enfrentando o Novorizontino no estádio Jorge Ismael de Biasi.

FICHA TÉCNICA:

SÃO CAETANO 2 X 0 MIRASSOL

SÃO CAETANO - Luiz Daniel; Alex Reinaldo, Max, Saimon e Capa; Pablo (Carlos Henrique), Vinícius Kiss, Vitinho e Diego Rosa; Minho (Marquinhos) e Bruno Mezenga (Rafael Marques). Técnico: Pintado.

MIRASSOL - Matheus Aurélio; Maílton, William Alves, Leandro Amaro e Alex Ruan (Carlos Renato); Yuri, Léo Baiano e Jean Carlos; Rodolfo, Felipe Augusto (Lelê) e Wilson (Zé Roberto). Técnico: Moisés Egert.

GOLS - Vitinho, aos 42 minutos do primeiro tempo. Vitinho, aos 19 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Raphael Claus.

CARTÃO AMARELO - Vinícius Kiss (São Caetano).

RENDA - R$ 3.585,00.

PÚBLICO - 320 pagantes.

LOCAL - Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP).