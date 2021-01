Emprestado pelo Real, Jovic marca 2 em volta e dá vitória ao Eintracht Frankfurt

Bastou Luka Jovic retornar ao Eintracht Frankfurt para os gols voltarem a sair. Cedido por empréstimo pelo Real Madrid, na última quinta-feira, entrou em campo no segundo tempo e marcou duas vezes, sendo decisivo para o triunfo do seu time por 3 a 1 sobre o Schalke 04, neste domingo, pela 16.ª rodada do Campeonato Alemão.

Jovic desempatou o placar, que estava em 1 a 1, aos 27 e o fechou aos 46 minutos do segundo tempo, ambos após assistências do compatriota Filipe Kostic. Foram seus primeiros gols desde fevereiro, sendo que na sua passagem pelo Real Madrid marcou duas vezes em 32 duelos. Já pelo Frankfurt, são 38 gols em 76 duelos.

No primeiro tempo, ainda com Jovic no banco, o Frankfurt abriu o placar aos 28, com o gol marcado por André Silva após passe de Erik Durm. Mas o Schalke empatou no lance seguinte, com o americano Matthew Hope. O duelo da volta artilheiro sérvio ao clube também foi o último da carreira do argentino David Abraham, zagueiro de 34 anos, que decidiu se aposentar dos gramados para passar mais tempo com a sua família.

O triunfo levou o Frankfurt aos 26 pontos, na sétima colocação do Campeonato Alemão. Já o Schalke é o lanterna, com sete pontos. Os times voltarão a jogar na quarta-feira. O Frankfurt visitará o Freiburg, enquanto a equipe de Gelsenkirchen vai receber o Colônia.