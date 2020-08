Emprestado pelo Real Madrid, Reinier assina por dois anos com o Borussia Dortmund

O Real Madrid oficializou nesta quarta-feira o empréstimo do meia-atacante brasileiro Reinier, de 18 anos, ao Borussia Dortmund, da Alemanha. O ex-jogador do Flamengo, que tem contrato com o clube espanhol até 2026, assinou um compromisso com o time alemão por duas temporadas, até junho de 2022. O Bayer Leverkusen, outra equipe da Alemanha, Villarreal e Real Sociedad, ambos da Espanha, também estava interessado em contar com o jogador.

Contratado por 30 milhões de euros (R$ 194,6 milhões na cotação atual), Reinier chegou ao Real Madrid no início deste ano e foi mandado pelo técnico francês Zinedine Zidane ao time B, o Real Madrid Castilla, que joga a terceira divisão espanhola, para ganhar experiência.

Leia Também Nova temporada do Campeonato Alemão vai começar em 18 de setembro

Seu empréstimo após a temporada 2019/2020 já era uma realidade na sua chegada à capital espanhola. Com as três vagas para estrangeiros extracomunitários ocupadas pelos também brasileiros Vinicius Junior, Rodrygo e Eder Militão, tanto o jogador como o clube já trabalhavam para encontrar o melhor destino para que Reinier se desenvolvesse no futebol europeu.

Reinier atuou em apenas três jogos pelo Real Madrid Castilla e marcou dois gols. Pelo Flamengo, jogou 15 partidas e balançou as redes em seis oportunidades. Ele participou da campanha do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores, títulos conquistados em 2019.

No Borussia Dortmund, o meia-atacante brasileiro terá oportunidade de disputar o Campeonato Alemão, a Copa da Alemanha e a Liga dos Campeões da Europa, já que o clube está garantido na próxima edição da competição por ser o atual vice-campeão de seu país.

Ainda antes do anúncio da contratação por empréstimo, o técnico Lucien Favre confirmou o interesse no jovem jogador brasileiro. "Queremos contar com ele cedido pelo Real Madrid. Trata-se de um jogador jovem, que pode atuar como referência no ataque ou de meio-campista, até de falso 9", comentou na última segunda-feira.

Reinier entra para uma seleta lista de brasileiros na história do Borussia Dortmund. Com destaque para as passagens do atacante Amoroso e do defensor Felipe Santana, o meia-atacante será o 11.º jogador do Brasil na história do time alemão.