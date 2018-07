Emprestado pelo Santos, atacante 'confirma' contratação de lateral do Atlético-GO

Um dos destaques do Atlético-GO na conquista da Série B do Campeonato Brasileiro, o lateral-direito Matheus Ribeiro deve reforçar o Santos na próxima temporada. A contratação, contudo, foi "confirmada" de maneira inusitada, através de uma foto do atacante Lucas Crispim, emprestado pelo clube do litoral. Na imagem, a dupla aparece comemorando o título.

"CAMPEÃO! Eu e o novo menino da Vila!", postou Crispim, que retorna ao time em 2017.

Já garantido na Libertadores, o Santos busca melhorar a qualidade de seu elenco. A lista de desejos conta ainda com Willian, atacante que está na reserva do Cruzeiro e Alejandro Guerra, que defende o Atlético Nacional, da Colômbia.

Por outro lado, a equipe deve perder dois atletas no setor ofensivo. Joel, que pertence ao próprio Cruzeiro, e Paulinho, do Flamengo, devem voltar aos seus clubes.