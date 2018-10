Emprestado pelo São Paulo ao São Bento, meia Daniel é assassinado no Paraná

O meia Daniel, que era jogador do São Paulo e estava emprestado ao São Bento, de Sorocaba, morreu assassinado no sábado, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. O corpo foi encontrado em uma estrada de terra perto da Rua Augusto Micrute, na Colônia Mergulhão, com ferimentos por arma branca.

Daniel, de 24 anos, foi revelado pelo Cruzeiro, mas teve destaque no Botafogo. O jogador foi contratado pelo São Paulo no fim de 2014, mas não teve oportunidade por causa de uma lesão. Acabou emprestado para a Ponte Preta para a disputa do Campeonato Paulista, mas também não teve bom desempenho. Em dez jogos, não fez gol e atuou em apenas cinco partidas como titular.

No ano passado, o atleta atuou pelo Coritiba durante o Campeonato Brasileiro. O jogador voltou a se machucar e só jogou nas rodadas finais. O time de Curitiba foi rebaixado e Daniel voltou para o Morumbi. O clube paranaense lamentou o ocorrido com o atleta, assim como o São Paulo, Botafogo e Ponte Preta.

O São Paulo Futebol Clube lamenta profundamente a morte do meio-campista Daniel Corrêa Freitas. O clube se solidariza e presta condolências à família do atleta. — São Paulo FC (@SaoPauloFC) 29 de outubro de 2018

O Coritiba Foot Ball Club lamenta o falecimento de Daniel, atleta que jogou em 2017 com a nossa camisa. Nossos sentimentos para familiares e amigos. — #OCoritibaViveComVocê (@Coritiba) 29 de outubro de 2018

Nota de Pesar: Botafogo lamenta falecimento de seu ex-atleta Daniel Corrêa Freitas e manifesta solidariedade a amigos e familiares. https://t.co/y4Ld7WxKud — Botafogo F.R. (@Botafogo) 29 de outubro de 2018

A Associação Atlética Ponte Preta lamenta profundamente a morte do meia Daniel Corrêa Freitas! Nossos sentimentos à família e amigos do atleta. — A. A. Ponte Preta (@aapp_oficial) 29 de outubro de 2018

Com 16 partidas oficiais pelo tricolor paulista (duas em 2015 e 14 no ano seguinte), Daniel não teve espaço com o técnico Diego Aguirre este ano e acabou sendo emprestado em junho para o São Bento. Ele vinha disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. O clube de Sorocaba emitiu uma nota oficial.

"O Esporte Clube São Bento lamenta a morte do meia Daniel, confirmada pela assessoria de imprensa do atleta na noite deste domingo (28). O jogador foi contratado por empréstimo do São Paulo para reforçar o elenco do São Bento na Série B. A causa da morte ainda não foi informada. A diretoria do clube lamenta o fato ocorrido e se solidariza com a família e amigos do jogador nesse momento de profunda tristeza."